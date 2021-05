Coppa Italia | la chiave tattica di Atalanta-Juventus | Pirlo può giocarsi il jolly in attacco

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Si gioca la finale ditra, l’obiettivo di entrambe è quello di alzare un trofeo e concludere al meglio la stagione. La squadra di Gasperini ha già conquistato la qualificazione in Champions League mentre i bianconeri si giocheranno tutto negli ultimi 90 minuti, l’arbitro della corsa sarà proprio l’che affronterà il Milan: i nerazzurri sono sicuri della qualificazione ma l’obiettivo è quello di mantenere il secondo posto in classifica. La stagione delle due squadre è stata completamente diversa, il rendimento dell’è stato entusiasmante, mentre quello dei bianconeri deludente con il progetto Andreache è destinato ad interrompersi dopo appena una stagione., la ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Compleanno con regalo? Andrea Pirlo compie 42 anni e in serata si giocherà lacontro l'Atalanta di Gasperini . La Juve e la Nazionale lo hanno festeggiato sui social: " Happy birthday " ha scritto il club bianconero su Twitter. " 116 presenze e 13 gol - il tweet ...Coprifuoco a mezzanotte per consentire agli spettatori del Mapei Stadium di Reggio Emilia di tornare a casa senza assembramenti dopo aver assistito alla finale didi questa sera tra Atalanta e Juventus. La Lega Serie A comunica infatti che, "al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti ...Un'esperienza che vanta tredici vittorie in Coppa Italia dalla fine degli anni '30 ad oggi. Poi un silenzio dalla stagione 2017/2018.Per la rubrica 'Il pallone racconta' l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, commenta gli esiti del recupero di campionato con uno sguardo alla finale di Coppa Italia tra Atalanta e ...