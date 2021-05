Coppa Italia, Juventus campione per la 14esima volta: i bianconeri battono l’Atalanta in finale per 2-1 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si è disputata questa sera la finale della 74esima edizione della Coppa Italia, partita che visto fronteggiarsi la Juventus di Andrea Pirlo e l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Per la 14esima volta è stata la Juventus ad aggiudicarsi il trofeo grazie ad una vittoria molto sofferta, in una partita molto combattuta e ricca di episodi, che alla fine ha visto prevalere i bianconeri per 2-1. A segno per la Juventus Kulusevski e Chiesa mentre per i bergamaschi in rete Malinowski, autore del momentaneo 1-1 nel primo tempo. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si è disputata questa sera ladella 74esima edizione della, partita che visto fronteggiarsi ladi Andrea Pirlo edi Gianpiero Gasperini. Per laè stata laad aggiudicarsi il trofeo grazie ad una vittoria molto sofferta, in una partita molto combattuta e ricca di episodi, che alla fine ha visto prevalere iper 2-1. A segno per laKulusevski e Chiesa mentre per i bergamaschi in rete Malinowski, autore del momentaneo 1-1 nel primo tempo.

