Coppa Italia | coprifuoco dalle 24 per i tifosi che vanno allo stadio

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con la quale posticipa il coprifuoco per chi va allo stadio per la finale di Coppa Italia. L'inizio del coprifuoco è posticipato alle 24.00 per i tifosi che vanno allo stadio ad assistere alla finale di Coppa Italia in programma il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito del Ministero della Salute: "Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza ...

