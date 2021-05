Coppa Italia, Atalanta ko trionfa la Juventus: ora sarà sfida all’Inter in Supercoppa Italiana (Di mercoledì 19 maggio 2021) Juventus trionfa in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta È la Juventus di Andrea Pirlo ad aggiudicarsi la Coppa Italia 2020/2021. I bianconeri hanno avuto la meglio sull’Atalanta nella finale giocata al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, con risultato finale di 1-2. Match deciso dalle reti di Kulusevski e Chiesa, con pareggio momentaneo di Milinovskiy Con questo successo i bianconeri sfideranno l’Inter, campione d’Italia, nella finale di SuperCoppa Italiana. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)in finale dicontro l’È ladi Andrea Pirlo ad aggiudicarsi la2020/2021. I bianconeri hanno avuto la meglio sull’nella finale giocata al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, con risultato finale di 1-2. Match deciso dalle reti di Kulusevski e Chiesa, con pareggio momentaneo di Milinovskiy Con questo successo i bianconeri sfideranno l’Inter, campione d’, nella finale di Superna. L'articolo proviene da intermagazine.

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Atalanta - Juve, tensione fuori dallo Stadio: insulti a Totti e al figlio Fuori dal Mapei Stadium di Reggio Emilia ci sono stati momenti di tensione e disordini un'ora prima del calcio d'inizio della finale di Coppa Italia Atalanta - Juventus , con una sessantina di tifosi ...

Roma, Totti: "Mourinho? Nessuno mi ha chiamato" 'Nessuno mi ha chiamato, tutte queste voci che sono uscite sono menzogne'. Così Francesco Totti nell'intervallo della finale di Coppa Italia dove ha esordito come Serie A Ambassador ha smentito ogni contatto con la Roma che si appresta ad aprire una nuova era con l'arrivo di José Mourinho a Trigoria. 'Se mi chiamassero? Mi ...

Perchè la finale di Coppa Italia si gioca a Reggio Emilia e non all’Olimpico di Roma Sport Fanpage Finale Coppa Italia, Annalisa canta l'inno nazionale e spiazza tutti: «Che ha fatto?» (JuveLive) la finale di Coppa Italia, in programma questa sera al Mapei Stadium, tra Juventus e Atalanta, parlerà per il 35° anno anche irpino. La Iaco Group infatti realizza anche il trofeo ...

Totti e il ritorno alla Roma: “Se mi chiamassero ne parleremmo” Ha parlato sia della Roma sia del futuro di Buffon. Durante l’intervallo della finale di Coppa Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Atalanta e Juventus ha parlato ai microfoni di Rai Sport ...

