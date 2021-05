Coppa Italia, Atalanta-Juventus 1-2: voti, highlights e tabellino. Trofeo ai bianconeri (Di mercoledì 19 maggio 2021) Juventus vincitrice della Coppa Italia contro l’Atalanta in una notte stellata condita da i primi tifosi che tornano sugli spalti Una toppa ad una stagione decisamente sottotono. La Juventus conquista la 14° Coppa Italia al Mapei Stadium di Sassuolo contro l’Atalanta. I bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo su questa stagione che sembrava essere L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021)vincitrice dellacontro l’in una notte stellata condita da i primi tifosi che tornano sugli spalti Una toppa ad una stagione decisamente sottotono. Laconquista la 14°al Mapei Stadium di Sassuolo contro l’. Ipossono tirare un sospiro di sollievo su questa stagione che sembrava essere L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ESPNFC : Atalanta are level in the Coppa Italia final! ???? - RadioItalia : Bravissima Annalisa! Ha cantato in maniera impeccabile l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia!… - federicocasotti : #Annalisa miglior performance sull’inno nazionale nella storia delle finali di Coppa Italia, siamo tutti d’accordo vero? #AtalantaJuventus - GloriaPizzoli : RT @juventusfc: E' FINITAAAAAA!!!! LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP! GRANDI RAGAZZI!!! ???????????????????????????? - ozuno : RT @juventusfc: E' FINITAAAAAA!!!! LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP! GRANDI RAGAZZI!!! ???????????????????????????? -