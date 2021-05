Coppa Italia, Atalanta-Juventus 1-2: trionfo Pirlo, Chiesa manda Gasperini k.o (Di mercoledì 19 maggio 2021) Federico Chiesa regala la Coppa Italia alla Juventus.Una sfida aperta, garante per tutti e 90 i minuti di emozioni e rapidi cambi di fronte. Atalanta e Juventus - al ritorno dei tifosi sugli spalti - sono riuscite a regalare una serata di calcio spettacolare, con i bianconeri che sono alla fine prevalsi grazie alla rete di Chiesa al 73'.Ad aprire le marcature Dejan Kulusevski, che da ex della gara ha siglato la rete dell'iniziale vantaggio bianconero con un grande sinistro a giro, insaccatosi alle spalle di Gollini. Puntuale la reazione della formazione di Gian Piero Gasperini, che ha subito preso in mano il pallino del gioco creando non pochi pericoli alla Vecchia Signora.Tali azioni culminano con il gol del solito Malinovskyi, che al 41' ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Federicoregala laalla.Una sfida aperta, garante per tutti e 90 i minuti di emozioni e rapidi cambi di fronte.- al ritorno dei tifosi sugli spalti - sono riuscite a regalare una serata di calcio spettacolare, con i bianconeri che sono alla fine prevalsi grazie alla rete dial 73'.Ad aprire le marcature Dejan Kulusevski, che da ex della gara ha siglato la rete dell'iniziale vantaggio bianconero con un grande sinistro a giro, insaccatosi alle spalle di Gollini. Puntuale la reazione della formazione di Gian Piero, che ha subito preso in mano il pallino del gioco creando non pochi pericoli alla Vecchia Signora.Tali azioni culminano con il gol del solito Malinovskyi, che al 41' ...

juventusfc : E' FINITAAAAAA!!!! LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP! GRANDI RAGAZZI!!! ???????????????????????????? - ESPNFC : Atalanta are level in the Coppa Italia final! ???? - RadioItalia : Bravissima Annalisa! Ha cantato in maniera impeccabile l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia!… - dnaJuve27 : Per la 14esima volta la @juventusfc alza la coppa Italia ???? #FinoAllaFine ?? magica Signora di #Torino - BreakingItalyNe : RT @RaiNews: La Juventus batte l'Atalanta 2-1 e vince la Coppa Italia -