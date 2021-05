Coppa Italia, Atalanta-Juventus 1-2: Pirlo alza il secondo trofeo stagionale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Coppa Italia, Atalanta-Juventus è un (nuovo) trionfo di Andrea Pirlo che, in una stagione davvero travagliata, riesce ad alzare due coppe in uno stadio che ha riaccolto, seppur parzialmente, i tifosi. Dopo aver battuto il Napoli nella finalissima della SuperCoppa Italiana, i bianconeri sconfiggono anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini alzando la Coppa Italia al Mapei Stadium. Nuova sconfitta in finale, per il tecnico di Grugliasco. Coppa Italia, Atalanta-Juventus: trionfa ancora Pirlo davanti ai tifosi Partita vibrante ed emozionante al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La gara, molto attenta e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)è un (nuovo) trionfo di Andreache, in una stagione davvero travagliata, riesce adre due coppe in uno stadio che ha riaccolto, seppur parzialmente, i tifosi. Dopo aver battuto il Napoli nella finalissima della Superna, i bianconeri sconfiggono anche l’di Gian Piero Gasperinindo laal Mapei Stadium. Nuova sconfitta in finale, per il tecnico di Grugliasco.: trionfa ancoradavanti ai tifosi Partita vibrante ed emozionante al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La gara, molto attenta e ...

