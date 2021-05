Coppa Italia alla Juventus, in finale battuta 2-1 l’Atalanta (Di mercoledì 19 maggio 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Juventus vince la 14esima Coppa Italia della sua storia. La squadra bianconera salva la stagione con una vittoria per 2-1 sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini che vede sfumare il titolo per la seconda volta in tre anni. Al Mapei Stadium, con 4300 spettatori, Andrea Pirlo solleva il suo secondo trofeo stagionale e diventa il quarto allenatore della Juventus ad alzare la Coppa Italia sia da giocatore che da tecnico. Decidono le reti di Kulusevski (31?) e Chiesa (73?) in una partita che nei due tempi ha visto i bergamaschi iniziare col piede giusto. La prima chance dopo appena 2? di gioco: Zapata sfonda sulla sinistra e sguscia via a de Ligt, scarica per Palomino che da due passi calcia su Buffon. Tante occasioni, ritmi alti e anche un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Lavince la 14esimadella sua storia. La squadra bianconera salva la stagione con una vittoria per 2-1 suldi Gian Piero Gasperini che vede sfumare il titolo per la seconda volta in tre anni. Al Mapei Stadium, con 4300 spettatori, Andrea Pirlo solleva il suo secondo trofeo stagionale e diventa il quarto allenatore dellaad alzare lasia da giocatore che da tecnico. Decidono le reti di Kulusevski (31?) e Chiesa (73?) in una partita che nei due tempi ha visto i bergamaschi iniziare col piede giusto. La prima chance dopo appena 2? di gioco: Zapata sfonda sulla sinistra e sguscia via a de Ligt, scarica per Palomino che da due passi calcia su Buffon. Tante occasioni, ritmi alti e anche un ...

Advertising

juventusfc : E' FINITAAAAAA!!!! LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP! GRANDI RAGAZZI!!! ???????????????????????????? - ESPNFC : Atalanta are level in the Coppa Italia final! ???? - RadioItalia : Bravissima Annalisa! Ha cantato in maniera impeccabile l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia!… - KianSadigh : RT @FootballJOE: In 1999, Gianluigi Buffon won his first Coppa Italia alongside Enrico Chiesa at Parma. Tonight, he won his sixth Coppa It… - PARTHS_07 : RT @TimelineCR7: Cristiano Ronaldo CONQUERING ITALY: 2 Serie A ?????? 2 Supercoppa ?????? 1 Coppa Italia ?????? ?????? -