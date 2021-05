Coppa Italia alla Juve! Chiesa e Kulusevki piegano l'Atalanta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un raggio di sole in una stagione opaca. E' stato questo ciò che Andrea Pirlo e la sua Juve si sono regalati al Mapei Stadium davanti a 4300 spettatori in festa. Il quattordicesimo trionfo bianconero ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un raggio di sole in una stagione opaca. E' stato questo ciò che Andrea Pirlo e la sua Juve si sono regalati al Mapei Stadium davanti a 4300 spettatori in festa. Il quattordicesimo trionfo bianconero ...

juventusfc : E' FINITAAAAAA!!!! LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP! GRANDI RAGAZZI!!! ???????????????????????????? - ESPNFC : Atalanta are level in the Coppa Italia final! ???? - RadioItalia : Bravissima Annalisa! Ha cantato in maniera impeccabile l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia!… - jolandafiore : RT @delinquentweet: 5 maggio 1999: Gigi Buffon vince la Coppa Italia con il Parma con Enrico Chiesa. 19 maggio 2021: Gigi Buffon vince la… - MCalcioNews : Coppa Italia, la Juventus batte l'Atalanta 2-1. Chiesa: 'Con Buffon ho parlato di mio padre' -