Copasir | Sibilia | M5s non partecipa se la presidenza non va alle opposizioni

'Finché la presidenza del Copasir non andrà all'opposizione, il M5S non parteciperà alle riunioni'. Lo annuncia il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia. 'E' una questione di garanzia dei diritti ...

