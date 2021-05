Convocati Colombia per qualificazioni Mondiali, presenti 4 “italiani” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Commissario tecnico della Colombia ha diramato la lista dei Convocati per gli impegni di qualificazione al Mondiale 2022. 4 “italiani” presenti La Colombia ha reso nota la lista dei Convocati per i prossimi impegni con la Nazionale di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Tra i Convocati ci sono anche 4 “italiani”: Ospina, Zapata, Muriel e Cuadrado. Estos son los elegidos por @ReinaldoRuedaDT para enfrentar a @SeleccionPeru y @Argentina por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 #VamosColombia pic.twitter.com/3THAzi7J34 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 19, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Commissario tecnico dellaha diramato la lista deiper gli impegni di qualificazione al Mondiale 2022. 4 “Laha reso nota la lista deiper i prossimi impegni con la Nazionale di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Tra ici sono anche 4 “”: Ospina, Zapata, Muriel e Cuadrado. Estos son los elegidos por @ReinaldoRuedaDT para enfrentar a @SeleccionPeru y @Argentina por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 #Vamospic.twitter.com/3THAzi7J34 — Selección(@FCFSeleccionCol) May 19, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

