(Di mercoledì 19 maggio 2021) In Italia è boom dibiologici e. Gli italiani sono infatti protagonisti di una vera e propria svolta green nei comportamenti favorita anche dall’emergenza Covid: oggi 1 italiano su 4 acquista piùo ecofriendly rispetto al periodo precedente alla pandemia. É ciò che emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione della presentazione del Rapporto Greenitaly, realizzato con la collaborazione della più grande organizzazione agricola d’Italia e d’Europa. “Comprare da aziendee promuovere filiere etiche, che hanno un un approccio responsabile e trasparente verso il consumatore è una scelta che può ridurre l’impatto ambientale derivante dall’acquisto di beni e servizi, oltre che supportare il lavoro etico e tutelare i diritti umani lungo ...

Advertising

italiaserait : Consumi, 6 buoni motivi per scegliere prodotti sostenibili -

Ultime Notizie dalla rete : Consumi buoni

Yahoo Finanza

In Italia è boom dibiologici e sostenibili. Gli italiani sono infatti protagonisti di una vera e propria svolta green nei comportamenti favorita anche dall'emergenza Covid: oggi 1 italiano su 4 acquista più ...... che ha cambiato non solo i programmi per le vacanze estive, ma anche, lavoro, hobby e ...di questa sfida è la salute intesa nel senso più largo possibile e che si costruisce non solo con...In Italia è boom di consumi biologici e sostenibili. Gli italiani sono infatti protagonisti di una vera e propria svolta green nei comportamenti favorita anche dall’emergenza Covid: oggi 1 italiano su ...I dati presentati nel "Rapporto Ristorazione 2020" di Fipe-Confcommercio alla presenza del ministro Giorgetti: in un anno perso il doppio dei posti ...