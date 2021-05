Conou partner di Ride Green del Giro d’Italia

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Tutto l’olio che abbiamo raccolto nei 37 anni di attività dise fosse stato versato in mare avrebbe ricoperto una superficie pari a 2 volte e mezzo quella del Mar Mediterraneo”. Così da Perugia, sede di partenza della tappa odierna del, il vicepresidente diRiccardo Piunti. Il Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati è, infatti, di, il progetto di sostenibilità delche promuove la salvaguardia delle aree attraversate grazie ad un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.punta così a far conoscere agli italiani l’importanza della raccolta differenziata dell’olio usato. Il Consorzio raccoglie ogni anno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Conou partner

Adnkronos

... Fondazione Crc, Montello Spa,, Montecolino e Ricrea come gold sponsor; Comieco, Esgeo, Ecopneus e Go Rent come silver sponsor e iAcsel, Assocarta, CiAl, Cic"Consorzio Italiano ...... Fondazione CRC, Montello SpA,, Montecolino e Ricrea come Gold Sponsor; Comieco, Esgeo, Ecopneus e Go Rent come Silver Sponsor e iAcsel, Assocarta, CiAl, CIC " Consorzio Italiano ...Il Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati è partner, infatti, di Ride Green, il progetto di sostenibilità del Giro d'Italia che promuove la salvaguardia d ...Dal 12 maggio prende il via CIRCONOMÌA, il Festival dell’economia circolare e delle energie dei territori. La sesta edizione sarà ancora più ricca: 20 ...