Confindustria Campania, supporto alle imprese: siglato l’accordo con Unicredit (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’innovazione, la digitalizzazione e le opportunità offerte dal mercato elettronico, sia per i rapporti B2B che B2C, sono al centro di due nuovi progetti messi a disposizione degli associati del sistema Confindustria da Unicredit, a condizioni agevolate. Per cogliere le opportunità del commercio elettronico, Unicredit ha creato Unicredit Easy Pack, un’offerta di e-commerce composta da 3 soluzioni studiate per rispondere in modo mirato alle diverse esigenze che le imprese possono manifestare: Unicredit Easy Export, soluzione B2B per espandere il proprio business ai mercati esteri a livello mondiale; Unicredit Easy E-commerce, soluzione B2C per allargare i propri confini a tutto il territorio nazionale ed europeo; Unicredit Easy Social, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’innovazione, la digitalizzazione e le opportunità offerte dal mercato elettronico, sia per i rapporti B2B che B2C, sono al centro di due nuovi progetti messi a disposizione degli associati del sistemada, a condizioni agevolate. Per cogliere le opportunità del commercio elettronico,ha creatoEasy Pack, un’offerta di e-commerce composta da 3 soluzioni studiate per rispondere in modo miratodiverse esigenze che lepossono manifestare:Easy Export, soluzione B2B per espandere il proprio business ai mercati esteri a livello mondiale;Easy E-commerce, soluzione B2C per allargare i propri confini a tutto il territorio nazionale ed europeo;Easy Social, ...

Advertising

vito_grassi : RT @Cluster_Spring: Il 27 maggio è #bioeconomyday. A Napoli parleremo di #Bioeconomia circolare per la ripartenza post-pandemia. Sono apert… - GradedSpa : RT @Cluster_Spring: Il 27 maggio è #bioeconomyday. A Napoli parleremo di #Bioeconomia circolare per la ripartenza post-pandemia. Sono apert… - AssobiotecNews : RT @Cluster_Spring: Il 27 maggio è #bioeconomyday. A Napoli parleremo di #Bioeconomia circolare per la ripartenza post-pandemia. Sono apert… - Cluster_Spring : Il 27 maggio è #bioeconomyday. A Napoli parleremo di #Bioeconomia circolare per la ripartenza post-pandemia. Sono a… - fortunatomaria5 : Pure il presidente della Regione Campania pappagalleggia la favola convenuta di Confindustria & co. 'Mancano came… -