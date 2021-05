Concorso Regione Campania: prova scritta finale dal 28 giugno (Di mercoledì 19 maggio 2021) *aggiornamento del 19/07/2021: Sono state rese note dal Dipartimento della Funzione Pubblica le date della prova scritta finale per concludere il corso-Concorso in Campania. La prova, che verrà svolta in modalità digitale e avrà durata di un’ora, verrà svolta nei giorni 28, 29 e 30 giugno e il 1° e 2 luglio. Leggi l’avviso di Formez PA Cambia il Concorso Regione Campania, oggetto di una rettifica riguardante l’espletamento della prova d’esame: mentre prima era stato disposto lo svolgimento di una prova scritta e di una orale dopo il periodo di tirocinio, ora i candidati dovranno sottoporsi ad un’unica prova scritta della durata di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 19 maggio 2021) *aggiornamento del 19/07/2021: Sono state rese note dal Dipartimento della Funzione Pubblica le date dellaper concludere il corso-in. La, che verrà svolta in modalità digitale e avrà durata di un’ora, verrà svolta nei giorni 28, 29 e 30e il 1° e 2 luglio. Leggi l’avviso di Formez PA Cambia il, oggetto di una rettifica riguardante l’espletamento dellad’esame: mentre prima era stato disposto lo svolgimento di unae di una orale dopo il periodo di tirocinio, ora i candidati dovranno sottoporsi ad un’unicadella durata di ...

Advertising

LeggiOggi_it : ++ #Concorso #Ripam #Campania Ecco le date della prova scritta ++ - simonechiarelli : Partecipa al QUIZ ONLINE (30 domande da svolgere in 30 minuti) adatto per chi partecipa ai concorsi in Regione e Sa… - lucianodalfonso : ???? L’intervento è stato avviato con un concorso di idee nel 2016, già finanziato con 30 milioni di fondi del Master… - moneypuntoit : ?? Concorso Regione Veneto per 199 amministrativi (basta il diploma) ?? - LaTorre1905 : #M5s, #Saiello: “Corso-#Concorso Ripam, Regione si batterà per banca dati e per reinserire gli idonei” per ulterio… -