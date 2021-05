Concorso Comune Milano, 22 istruttori direttivi amministrativi: requisiti e prove (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Comune di Milano ha reso nota l’apertura di un nuovo Concorso pubblico per l’area amministrativa, per esami, finalizzato alla copertura di un totale di 22 posti del profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato. Concorsi pubblici 2021: le ultime novità Vediamo ora nel dettaglio i requisiti richiesti per poter partecipare al Concorso Comune Milano, le modalità di inoltro della domanda e le prove d’esame che i candidati dovranno affrontare. Concorso Comune Milano: requisiti I candidati al Concorso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali e di specifici alla data di scadenza del ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildiha reso nota l’apertura di un nuovopubblico per l’area amministrativa, per esami, finalizzato alla copertura di un totale di 22 posti del profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato. Concorsi pubblici 2021: le ultime novità Vediamo ora nel dettaglio irichiesti per poter partecipare al, le modalità di inoltro della domanda e led’esame che i candidati dovranno affrontare.I candidati aldovranno essere in possesso dei seguentigenerali e di specifici alla data di scadenza del ...

