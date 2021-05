“Come scatarrare sugli onesti”. Da Calenda a Borghi indignazione per le parole di Azzolina ma silenzio sul vitalizio al corrotto Formigoni (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Come scatarrare sui cittadini onesti”. Così l’ex ministra e deputata M5s Lucia Azzolina ha commentato la decisione presa martedì dal consiglio di garanzia del Senato, che con i voti di Forza Italia e Lega ha confermato la decisione di riassegnare il vitalizio a Roberto Formigoni, nonostante la condanna per tangenti. Esultano i senatori pregiudicati: potranno presto riavere il loro vitalizio. Si indignano i politici, da Carlo Calenda a Claudio Borghi. Non per il vitalizio ai condannati, bensì per il termine usato da Azzolina. Sulla restituzione dell’assegno non risulta nessun commento, né suoi profili social né nell’archivio Ansa. Questa volta sono gli stessi follower del leader di Azione e del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) “sui cittadini”. Così l’ex ministra e deputata M5s Luciaha commentato la decisione presa martedì dal consiglio di garanzia del Senato, che con i voti di Forza Italia e Lega ha confermato la decisione di riassegnare ila Roberto, nonostante la condanna per tangenti. Esultano i senatori pregiudicati: potranno presto riavere il loro. Si indignano i politici, da Carloa Claudio. Non per ilai condannati, bensì per il termine usato da. Sulla restituzione dell’assegno non risulta nessun commento, né suoi profili social né nell’archivio Ansa. Questa volta sono gli stessi follower del leader di Azione e del ...

