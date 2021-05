Come ripensare le facoltà umanistiche (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nella società contemporanea dominata dalla tecnica e dal primato della scienza in ogni ambito, gli studi umanistici sono sempre di più sotto attacco. Dalle Università statunitensi dove, in preda al delirio della cancel culture e del politicamente corretto, si vorrebbero cancellare le materie umanistiche perché legate alla classicità e perciò alla tradizione storico-culturale dell’Occidente, all’Inghilterra dove molti atenei stanno chiudendo i propri dipartimenti di storia, filosofia e lingue perché “ai giovani lasciano solo debiti”. Il problema dello scollegamento tra il mondo del lavoro e le facoltà umanistiche è atavico; secondo tutte le statistiche è molto più probabile riuscire a trovare un lavoro con una laurea in ingegneria invece che in lettere o storia. Ciò è senza dubbio vero ma la soluzione non è cancellare gli studi ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nella società contemporanea dominata dalla tecnica e dal primato della scienza in ogni ambito, gli studi umanistici sono sempre di più sotto attacco. Dalle Università statunitensi dove, in preda al delirio della cancel culture e del politicamente corretto, si vorrebbero cancellare le materieperché legate alla classicità e perciò alla tradizione storico-culturale dell’Occidente, all’Inghilterra dove molti atenei stanno chiudendo i propri dipartimenti di storia, filosofia e lingue perché “ai giovani lasciano solo debiti”. Il problema dello scollegamento tra il mondo del lavoro e leè atavico; secondo tutte le statistiche è molto più probabile riuscire a trovare un lavoro con una laurea in ingegneria invece che in lettere o storia. Ciò è senza dubbio vero ma la soluzione non è cancellare gli studi ...

