Come investire (bene) da 20.000 euro a oltre 4 milioni di euro? (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Milano, 19 maggio 2021) - Un check up gratuito offerto dai consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert Milano, 19 maggio 2021 - Quello che caratterizza in modo esclusivo la società fra le pioniere in Italia del settore e più importanti): • Deve essere in grado di valutare un'ampia varietà di strumenti, garantendo diversificazione in termini di emittenti; • Non deve ricevere in alcun modo commissioni o altri benefici Come provvigioni da produttore, fornitori o emittenti; • Viene pagato esclusivamente a parcella dal cliente. oltre il 95% di quella che viene proposta in Italia al risparmiatore è evidentemente consulenza non senza conflitti d'interessi perché la banca, la Posta o le reti che ai risparmiatori consigliano prodotti o strumenti finanziari ricevono una remunerazione sui prodotti consigliati. E questa situazione può ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Milano, 19 maggio 2021) - Un check up gratuito offerto dai consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert Milano, 19 maggio 2021 - Quello che caratterizza in modo esclusivo la società fra le pioniere in Italia del settore e più importanti): • Deve essere in grado di valutare un'ampia varietà di strumenti, garantendo diversificazione in termini di emittenti; • Non deve ricevere in alcun modo commissioni o altrificiprovvigioni da produttore, fornitori o emittenti; • Viene pagato esclusivamente a parcella dal cliente.il 95% di quella che viene proposta in Italia al risparmiatore è evidentemente consulenza non senza conflitti d'interessi perché la banca, la Posta o le reti che ai risparmiatori consigliano prodotti o strumenti finanziari ricevono una remunerazione sui prodotti consigliati. E questa situazione può ...

Advertising

ngiocoli : @Cr1st14nM3s14n0 Un senso c'è. Consideri il tuo prodotto indifferenziato, pensi che investire in qualità sia inutil… - FrancescoSamma2 : @EnricoLetta Il principio va bene, poi bisogna vedere come si persegue il principio. Esempio concreto: ha un senso… - albo_interista : RT @_cristiano73: Con Suning che si fa prestare 275 milioni ,non per investire ,come fanno le aziende serie ,ma per pagare le spese corrent… - amazingvids3 : RT @IMegatrend: Forse il film #Terminator non aveva tutti i torti. #Skynet è più vicina con l’alleanza tra i #satelliti di @SpaceX e le ris… - IMegatrend : Forse il film #Terminator non aveva tutti i torti. #Skynet è più vicina con l’alleanza tra i #satelliti di @SpaceX… -