Come il governo vuole salvare le vacanze degli italiani (e la seconda dose del vaccino) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il generale Figliuolo ordina di programmare le ferie in base all'immunizzazione. Ma intanto l'esecutivo punta a ritardare il richiamo dell'immunizzazione. Aifa dà il via libera. E un nuovo studio su ...

LegaSalvini : Francesco #Storace: “In effetti Letta non ha torto. Come fa con legge Zan, Ius Soli e patrimoniale se c’è Salvini a… - BaldinoVittoria : #Formigli a @PiazzapulitaLA7 è in veste di giornalista e non di sponsor di Calenda. Faccia servizio pubblico riport… - Mov5Stelle : Sostenere il Governo Draghi non significa che una forza politica di maggioranza addirittura relativa come il MoVime… - massimosab : RT @mittdolcino: Mario Draghi porta sfortuna all'Italia: certamente vedendo i tassi di interesse sui BTP in forte salita da quanto è divent… - CGRAW001 : @cosmicblast17 @m4rx1st @quetzalibri @michaelscotchof @canceletgretel @SablineValery @Mediavenir Se non sai capire… -

Ultime Notizie dalla rete : Come governo Cambio di passo. L'effetto Draghi ora si vede Dopo i fuochi d'artificio dei mercati alla nascita del governo Draghi , in febbraio, c'eravamo dimenticati che stava cominciando una rivoluzione di velluto ... Fa parte dello stile, così come il coraggio ...

Di Battista: "Meglio scrivere reportage che fare il ministro" Gli riconosco grande valore e dignità politica di alcune scelte, come quelle sui ristori, che non vedo nel governo dei migliori. Il mio ritorno nel Movimento? Dipende da quello che vogliono fare. ...

Guerra a Gaza, Aldo Giannuli: “Governo israeliano terrorista come Hamas” Fanpage.it L'altra crisi dei migranti a Ceuta Nel caso del Marocco, i migranti sono usati come arma nella disputa con la Spagna sul Sahara occidentale. Le relazioni tra Madrid e Rabat si sono degradate da fine aprile quando la Spagna ha accolto i ...

Conte è l'avversario di Draghi I leader politici che in queste settimane si sono concentrati sul costruire «dopo Draghi» e «dopo Mattarella» hanno sottovalutato le criticità da affrontare. Quirinale e Palazzo Chigi sono invece inte ...

