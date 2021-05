Come funzionerà la serata covid-free nella discoteca di Gallipoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Il 5 giugno l'Italia ospiterà un primo test per la riapertura delle discoteche, a Gallipoli, sulla scorta di quelli già sperimentati a Liverpool, Amsterdam e Barcellona. Al Praja, grande locale interamente all'aperto della costa salentina, sarà organizzata una serata per capire Come riaprire in sicurezza in tempo di covid e valutare le ricadute in termini di contagi. Duemila persone che potranno ballare con la mascherina, abbassandola solo per un drink, ma senza distanziamento. Per accedere servirà l'attestazione del ciclo vaccinale vaccinale, un tampone negativo o un attestato di guarigione. Ma Come funzionerà nella pratica l'accesso alla serata? Servirà un biglietto elettronico che sarà disponibile solo a chi dimostrerà di aver effettuato il ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Il 5 giugno l'Italia ospiterà un primo test per la riapertura delle discoteche, a, sulla scorta di quelli già sperimentati a Liverpool, Amsterdam e Barcellona. Al Praja, grande locale interamente all'aperto della costa salentina, sarà organizzata unaper capireriaprire in sicurezza in tempo die valutare le ricadute in termini di contagi. Duemila persone che potranno ballare con la mascherina, abbassandola solo per un drink, ma senza distanziamento. Per accedere servirà l'attestazione del ciclo vaccinale vaccinale, un tampone negativo o un attestato di guarigione. Mapratica l'accesso alla? Servirà un biglietto elettronico che sarà disponibile solo a chi dimostrerà di aver effettuato il ...

