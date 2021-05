Come funziona il green pass: ecco dove si ottiene (Di mercoledì 19 maggio 2021) La certificazione verde dimostra di essere stati vaccinati, o di essere guariti dal covid, o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore. Il green pass servirà non solo per gli spostamenti tra regioni, ma anche per visitare le Rsa. Inoltre, dal 15 giugno, sarà richiesto per partecipare a feste di nozze. Non si esclude che il pass possa poi servire per presenziare ad altri eventi, Come concerti o serate in discoteca, dal momento in cui ciò sarà possibile. Nei giorni scorsi il premier Mario Draghi ha annunciato che si potrà tornare a viaggiare in tutta Italia dall’estero con un “pass verde nazionale”, nell’attesa che entri in vigore il green pass europeo previsto per giugno. Il pass sarà identico in tutto e per tutto ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) La certificazione verde dimostra di essere stati vaccinati, o di essere guariti dal covid, o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore. Ilservirà non solo per gli spostamenti tra regioni, ma anche per visitare le Rsa. Inoltre, dal 15 giugno, sarà richiesto per partecipare a feste di nozze. Non si esclude che ilpossa poi servire per presenziare ad altri eventi,concerti o serate in discoteca, dal momento in cui ciò sarà possibile. Nei giorni scorsi il premier Mario Draghi ha annunciato che si potrà tornare a viaggiare in tutta Italia dall’estero con un “verde nazionale”, nell’attesa che entri in vigore ileuropeo previsto per giugno. Ilsarà identico in tutto e per tutto ...

Come funziona il Green Pass per spostarsi in Italia La 'certificazione verde' servirà per spostarsi tra regioni rosse e arancioni, ma dovrebbe permettere anche di partecipare a matrimoni, di frequentare discoteche e di far visita agli ospiti delle ...

