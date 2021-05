Colori regioni | rischio chiusure ridotto con le nuove regole

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo prevede il decreto legge pubblicato in Gazzetta ufficiale con il quale il governo ha definito lemisure in vigore da oggi. L'articolo 13 del decreto stabilisce i nuovi parametri per andare ...

Advertising

ilriformista : I dati ancora in discesa fanno ben sperare: il “rischio calcolato” di Draghi supera il test dei numeri - PasqualeCacace5 : RT @you_trend: #Coronavirus: sono stati aggiornati i criteri che determinano i colori delle regioni ?? Ce li illustra @Ruffino_Lorenzo: h… - silviaturin : RT @QSanit: #greenpass valido nove mesi e indice contagi diventa il principale indicatore per la scelta dei “colori” delle Regioni. Ecco tu… - avespartacus : RT @you_trend: #Coronavirus: sono stati aggiornati i criteri che determinano i colori delle regioni ?? Ce li illustra @Ruffino_Lorenzo: h… - benjamn_boliche : RT @fanpage: Sono 6 le Regioni già sicure della zona bianca, ma tante altre hanno numeri 'rassicuranti'. L'elenco -

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni

Il Sole 24 ORE

... l'Rt, continuerà ad incidere sul monitoraggio settimanale fino al 16 giugno, ma in caso di discordanza delle valutazioni con i nuovi criteri (incidenza e occupazione posti letto), le...ROMA " In attesa del Green Pass Europeo previsto per metà giugno, il Governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale che consentirà lo spostamento e i viaggi tradidiversi e la ripresa di alcune attività. Una decisione che " secondo un sondaggio di Euromedia Research " trova il parere favorevole di 2 italiani su 3 e che, in vista della stagione ...ROMA - All’inizio di giugno ci potrebbe essere un nuovo tagliando alle misure approvate dal Consiglio dei ministri di lunedì e, se la curva del virus continuerà la sua discesa, potrebbero essere rival ...Riaperture bis: le nuove regole sul coprifuoco fino all'abolizione il 21 giugno si applicano nelle Regioni gialle, in zona arancione scatta alle 22.