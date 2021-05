Colombia, i convocati di Rueda per le qualificazioni ai Mondiali 2022 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Reinaldo Rueda, commissario tecnico della nazionale maggiore della Colombia, ha annunciato le convocazioni per le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, contro il Perù (giovedì 3 giugno) e l’Argentina (martedì 8 giugno). L’elenco completo: Portieri: David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas Difensori: Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Óscar Murillo, Juan Guillermo Cuadrado, Stefan Medina, William Tesillo, Yerry Mina Centrocampisti: Baldomero Perlaza, Gustavo Cuéllar, James Rodríguez, Jéfferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Luis Diaz Marulanda, Matheus Uribe, Sebastián Pérez, Wílmar Barrios , Yairo Moreno Attaccanti: Alfredo Morelos, Duván Zapata, Luis Muriel, Miguel Borja, Rafael Santos Borré Estos son los elegidos por @ReinaldoRuedaDT para enfrentar a @SeleccionPeru y ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Reinaldo, commissario tecnico della nazionale maggiore della, ha annunciato le convocazioni per le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Qatar, contro il Perù (giovedì 3 giugno) e l’Argentina (martedì 8 giugno). L’elenco completo: Portieri: David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas Difensori: Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Óscar Murillo, Juan Guillermo Cuadrado, Stefan Medina, William Tesillo, Yerry Mina Centrocampisti: Baldomero Perlaza, Gustavo Cuéllar, James Rodríguez, Jéfferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Luis Diaz Marulanda, Matheus Uribe, Sebastián Pérez, Wílmar Barrios , Yairo Moreno Attaccanti: Alfredo Morelos, Duván Zapata, Luis Muriel, Miguel Borja, Rafael Santos Borré Estos son los elegidos por @ReinaldoDT para enfrentar a @SeleccionPeru y ...

