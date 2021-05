Cita la Bibbia: “maschio e femmina li creò”. Rischia il carcere l’ex ministra finlandense Paivi Rasanen (Di mercoledì 19 maggio 2021) Andrà a processo per avere Citato la Bibbia l’ex ministra finlandese Paivi Rasanen. Dopo due anni di indagini il procuratore ha chiesto che Rasanen venga processata per discorsi di odio contro gli omosessuali. L’articolo 10 del Codice penale finlandese include anche l’orientamento sessuale come argomento di inCitamento all’odio. Paivi Rasanen Rischia una pena fino a due anni di carcere. Il caso di Paivi Rasanen è emblematico La notizia, che dovrebbe destare allarme in tutte le coscienze libere, mostra un’impressionante parallelismo con il dibattito in corso in Italia sulla legge Zan che inasprisce le pene per l’omotransfobia. E rispetto alla quale in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Andrà a processo per avereto lafinlandese. Dopo due anni di indagini il procuratore ha chiesto chevenga processata per discorsi di odio contro gli omosessuali. L’articolo 10 del Codice penale finlandese include anche l’orientamento sessuale come argomento di inmento all’odio.una pena fino a due anni di. Il caso diè emblematico La notizia, che dovrebbe destare allarme in tutte le coscienze libere, mostra un’impressionante parallelismo con il dibattito in corso in Italia sulla legge Zan che inasprisce le pene per l’omotransfobia. E rispetto alla quale in ...

