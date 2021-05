Ciro Grillo, nelle chat dell’amico il “beverone” alle 9 del mattino prima del presunto stupro di gruppo: “Non puoi capire, 3 vs 1” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ho quattro video facili facili“. “Non puoi capire, 3 vs 1 stanotte, lascia stare”. “Ma chi eravate? Te, Corsi e Ciro?”. Risposta: “3 vs 1, ovvio. Ma io veramente alle dieci del mattino ero ubriaco marcio … bevuto beverone alle nove“. Che cosa è un beverone? Cosa c’era dentro? Un passaggio importante visto che questi sono alcuni dei messaggi whatsapp agli atti dell’inchiesta della procura di Tempio Pausania sul presunto stupro avvenuto nella villa in Costa Smeralda di Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5s. Ad accusarli è una ragazza italo-norvegese di 19 anni: ha raccontato che quella notte in quattro l’hanno stuprata. Si tratta di Ciro Grillo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ho quattro video facili facili“. “Non, 3 vs 1 stanotte, lascia stare”. “Ma chi eravate? Te, Corsi e?”. Risposta: “3 vs 1, ovvio. Ma io veramentedieci delero ubriaco marcio … bevutonove“. Che cosa è un? Cosa c’era dentro? Un passaggio importante visto che questi sono alcuni dei messaggi whatsapp agli atti dell’inchiesta della procura di Tempio Pausania sulavvenuto nella villa in Costa Smeralda di, il figlio del fondatore del M5s. Ad accusarli è una ragazza italo-norvegese di 19 anni: ha raccontato che quella notte in quattro l’hanno stuprata. Si tratta die ...

