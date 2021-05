Ciro Grillo, le chat dopo la presunta violenza: «Stanotte 3 contro 1, ho quattro video facili facili» (Di mercoledì 19 maggio 2021) «Ho quattro video facili facili». «Non puoi capire, 3 vs 1 Stanotte, lascia stare». «Sai che ne me le faccio scappare 'ste occasioni, poi vi farò vedere... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 maggio 2021) «Ho». «Non puoi capire, 3 vs 1, lascia stare». «Sai che ne me le faccio scappare 'ste occasioni, poi vi farò vedere...

Advertising

ilriformista : Le chat del giorno dopo di Grillo junior e gli amici: “Ubriaco marcio, ma 3 vs 1 stanotte”. E spuntano altri tre vi… - Corriere : Le chat dopo la notte in casa Grillo: «C’era il cameraman, ho 4 video: ‘ste occasioni ... - Corriere : «Comunque c’era il cameramen. Sai che non me le faccio scappare ’ste occasioni. 4 video facili... Poi vi farò veder… - AntonSaviozzi : RT @LucillaMasini: Milano, 24 febbraio. Ragazze costrette a ubriacarsi, stuprate e filmate: 3 arresti Campobello, 30 aprile. Ragazza di 18… - MariaApossamai : RT @GuidoCrosetto: Volevo dire che mi fa schifo (non mi viene un termine più forte) leggere su ex grandi ed ex autorevoli quotidiani, le ch… -