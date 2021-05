Ciro Grillo, “c’era il cameramen”, si vanta uno degli indagati nelle chat degli orrori. E spunta un 4° video (Di mercoledì 19 maggio 2021) “c’era il cameramen”, si vanta uno degli indagati nelle chat degli orrori di Ciro Grillo and co. E tra commenti insulsi, foto e pavoneggiamenti, nell’inchiesta sulla “notte folle” di Cala di Volpe spunta un 4° video. Già, nel profluvio di conversazioni e ammiccamenti osceni, arriva anche l’indiscrezione che rimanda a un quarto video girato in quella notte di eccessi e di sfregi finita al centro di un’inchiesta su Ciro Grillo e suoi 3 amici, che non accenna a ridimensionare la sua portata di orrore e sconcerto. «c’era il cameramen», si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) “il”, siunodiand co. E tra commenti insulsi, foto e pavoneggiamenti, nell’inchiesta sulla “notte folle” di Cala di Volpeun 4°. Già, nel profluvio di conversazioni e ammiccamenti osceni, arriva anche l’indiscrezione che rimanda a un quartogirato in quella notte di eccessi e di sfregi finita al centro di un’inchiesta sue suoi 3 amici, che non accenna a ridimensionare la sua portata di orrore e sconcerto. «il», si ...

Corriere : Le chat dopo la notte in casa Grillo: «C’era il cameraman, ho 4 video: ‘ste occasioni ... - Corriere : «Comunque c’era il cameramen. Sai che non me le faccio scappare ’ste occasioni. 4 video facili... Poi vi farò veder… - LegaSalvini : DAGOSPIA: 'NELLE CHAT DI CIRO GRILLO E DEI SUOI AMICI LA 19ENNE VIENE DESCRITTA COME UN TROFEO' - microcerotis : RT @andfranchini: Ciro #Grillo, le chat dopo la notte del presunto stupro: «C’era il cameraman, ho 4 video» - maurizioagazzi : RT @pazzoperrep: E basta con Ciro Grillo, suvvia! Il mondo va avanti. -