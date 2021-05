Cio: almeno il 75% degli atleti presenti a Tokyo sarà vaccinato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Losanna, 19 mag. - (Adnkronos) - almeno il 75% degli atleti che parteciperanno ai Giochi di Tokyo sarà vaccinato contro il coronavirus. Lo dice il presidente del Cio, Thomas Bach in merito alle Olimpiadi al via il prossimo 23 luglio nella capitale del Giappone. "Al momento il 75% dei residenti del Villaggio Olimpico sono vaccinati o si sono assicurati la vaccinazione in tempo per essere immunizzati per l'inizio delle Olimpiadi", assicura il numero uno dello sport mondiale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Losanna, 19 mag. - (Adnkronos) -il 75%che parteciperanno ai Giochi dicontro il coronavirus. Lo dice il presidente del Cio, Thomas Bach in merito alle Olimpiadi al via il prossimo 23 luglio nella capitale del Giappone. "Al momento il 75% dei residenti del Villaggio Olimpico sono vaccinati o si sono assicurati la vaccinazione in tempo per essere immunizzati per l'inizio delle Olimpiadi", assicura il numero uno dello sport mondiale.

Advertising

SkyTG24 : Tokyo, Cio: almeno il 75% degli atleti sarà vaccinato - TV7Benevento : Cio: almeno il 75% degli atleti presenti a Tokyo sarà vaccinato... - riccardoismyna1 : Avere una sola vita a disposizione è frustrante. Me ne servirebbe almeno un'altra per fare tutto ciò che ancora non… - HaugeFan : @MilanNewsit Ma tanto niente di ciò succederà in caso di 5o posto, andremo avanti di meritocrazia, speriamo che ci… - beriapaolo : @CarloStagnaro @ngiocoli Gli ingegneri non vivono, funzionano. E piuttosto bene, almeno limitatamente a ciò per cui… -