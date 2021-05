Ciclismo: Pogacar al Giro di Slovenia 'Ho voglia di gareggiare' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il vincitore del Tour 2020: "Sto bene e pronto per i miei obiettivi" ROMA - Tadej Pogacar ha annunciato quali saranno i suoi prossimi appuntamenti agonistici. Il campione in carica del Tour de France ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il vincitore del Tour 2020: "Sto bene e pronto per i miei obiettivi" ROMA - Tadejha annunciato quali saranno i suoi prossimi appuntamenti agonistici. Il campione in carica del Tour de France ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Pogacar Ciclismo: Pogacar al Giro di Slovenia 'Ho voglia di gareggiare' "Ho tanta voglia di tornare in gara - assicura Pogacar - Sono stato comunque impegnato dopo la mia ultima gara nella Liegi - Bastogne - Liegi, ma sto bene e sono pronto per concentrarmi sui miei ...

Ciclismo, Alfio Vandi: "Io, Merckx e Gimondi" Alfio Vandi da Santarcangelo è stato uno dei più grossi talenti del ciclismo azzurro degli anni '70,...che ad appena 20 anni era in grado di lottare per una corsa a tappe al pari degli odierni Pogacar, ...

Pogacar, la caccia al bis al Tour passa per l’Italia: dal 20 ritiro al Sestriere La Gazzetta dello Sport UAE Team Emirates: ufficializzato il calendario di Tadej Pogacar verso il Tour Confermato il calendario di Tadej Pogacar verso il Tour de France 2021. Trovano conferme le parole da lui stesso pronunciate nelle scorse settimane: il leader della UAE Team Emirates quest’anno non sa ...

Tadej Pogacar prepara il piano di battaglia I piani di Pogacar. Tadej Pogacar ha annunciato quali saranno i suoi prossimi appuntamenti agonistici. Il campione in carica del Tour de France si allenerà in altura al Sestriere ...

