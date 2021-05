Ciclismo | Aru ritorna in gara | Delfinato nel mirino

Advertising

zazoomblog : Ciclismo Fabio Aru verso il ritorno in gara: “Correrò a fine maggio”. Dove gareggerà il Cavaliere? - #Ciclismo… - CentotrentunoC : #Ciclismo | Fabio #Aru ancora al Teide per preparare il resto della stagione: la prossima corsa potrebbe essere in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Aru

Centotrentuno.com

Ritorno al Delfinato? Non è chiaro il programma di Fabioda qui a fine a stagione, ma il suo ritorno avverrà a fine maggio come affermato dallo stesso scalatore a Bike Channel: "Sul programma non ...Fabiotornerà a correre. Le dichiarazioni Queste le parole di Fabio: ' Dal 6 maggio sono al Teide in ritiro e rimarrò fino al 24 maggio. Vado molto spesso in altura in Italia, ma purtroppo ...Lo scalatore della Qhubeka pronto a tornare dopo le classiche: occhi sul Delfinato e sul Tour de France Roma, 19 maggio 2021 – Dovrebbe ripartire a breve la stagione su strada di Fabio Aru. Lo scalato ...Fabio Aru ha disputato la sua ultima gara lo scorso 25 aprile, quando concluse la Liege-Bastogne-Liegi al 61mo posto. Il ribattezzato Cavaliere dei Quattro Mori scelse di prendere parte alla Doyenne d ...