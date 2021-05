Ci mancava il “covid manager” con licenza di “rompere le scatole” durante nozze e cerimonie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci mancava il “covid manager”, ci mancava una nuova figura professionale nella pomposa e “spagnolesca” burocrazia nostrana. Nasce infatti per decreto dal cilindro di Draghi colui che “potrà rompere le scatole per legge”. La definizione è di Salvatore Merlo che sul Foglio ne scrive in un salace articolo. Siamo nella fase delle riaperture e per evitare assembramenti o mescolanze il decreto legge appena emanato dal governo Draghi si affida a un manager – addirittura- “non fidandosi a quanto pare dei controlli delle Asl o dei carabinieri” – commenta Merlo. Sposarsi, fare battesimi, Prime Comunioni o cerimonie varie non potrà prescindere da questa “imprescindibile” figura. Quale saranno i suoi compiti? covid manager, la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ciil “”, ciuna nuova figura professionale nella pomposa e “spagnolesca” burocrazia nostrana. Nasce infatti per decreto dal cilindro di Draghi colui che “potràleper legge”. La definizione è di Salvatore Merlo che sul Foglio ne scrive in un salace articolo. Siamo nella fase delle riaperture e per evitare assembramenti o mescolanze il decreto legge appena emanato dal governo Draghi si affida a un– addirittura- “non fidandosi a quanto pare dei controlli delle Asl o dei carabinieri” – commenta Merlo. Sposarsi, fare battesimi, Prime Comunioni ovarie non potrà prescindere da questa “imprescindibile” figura. Quale saranno i suoi compiti?, la ...

