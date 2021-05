Chic Escape | soluzioni per soggiorni fuori dall’ordinario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Immaginate di dormire in un luogo dove poter addormentarsi leggendo il firmamento, alla ricerca del grande e del piccolo carro immersi nel deserto nord americano, oppure avvistare la croce del sud che brilla sotto l’equatore facendo glamping, il campeggio piùche ci sia. Scoprire il calore dell’accoglienza in un glass igloo in Lapponia pensando di incontrare un insospettabile concierge di nome Claus, magari dalla barba lunga e bianca. Proiettatevi nel futuro di “una città che sale” come Tokyo, dove la modernità dei capsule hotel si fonde con l’immaginazione dei manga e si confonde con il profumo dei ramen fumanti dei chioschetti a bordo strada. Puntate alle coordinate dei vostri desideri, ovunque vogliate, “perché tutti i grandi sono stati piccoli” e desiderano vivere avventure uniche e originali,da ogni schema, ma con tutti i comfort e ...