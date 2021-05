Chiamatemi Anna: la serie tv femminista di cui avevamo bisogno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Anna Shirley è una delle eroine più famose della letteratura mondiale. Adesso, la ragazzina dai capelli rossi rivive in una nuova produzione Netflix, che dimostra qual è il vero significato della parola femminismo Tra i diversi meriti di “Chiamatemi Anna”, la serie tv ideata e scritta da Moira Walley-Beckett, vi è quello di aver fatto riscoprire alle nuove generazioni il personaggio di Anna Shirley Cuthbert, creata dalla penna di Lucy Maud Montgomery. La storia è nota a tutti: Marilla e Matthew Cuthbert sono due fratelli che vivono nella tranquilla fattoria di Green Gables, ad Avonlea. Un giorno decidono di adottare un ragazzo che possa aiutarli con il lavoro nei campi, ma al suo posto arriva invece una ragazzina dalle trecce rosse e lo sguardo lentigginoso. Dopo un rifiuto iniziale, i due ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021)Shirley è una delle eroine più famose della letteratura mondiale. Adesso, la ragazzina dai capelli rossi rivive in una nuova produzione Netflix, che dimostra qual è il vero significato della parola femminismo Tra i diversi meriti di “”, latv ideata e scritta da Moira Walley-Beckett, vi è quello di aver fatto riscoprire alle nuove generazioni il personaggio diShirley Cuthbert, creata dalla penna di Lucy Maud Montgomery. La storia è nota a tutti: Marilla e Matthew Cuthbert sono due fratelli che vivono nella tranquilla fattoria di Green Gables, ad Avonlea. Un giorno decidono di adottare un ragazzo che possa aiutarli con il lavoro nei campi, ma al suo posto arriva invece una ragazzina dalle trecce rosse e lo sguardo lentigginoso. Dopo un rifiuto iniziale, i due ...

