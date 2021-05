Chi sono i senatori che hanno votato per il vitalizio a Formigoni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con 3 voti a favore e 2 contrari (Valente – Pd e Balboni – Fdi), il Consiglio di sorveglianza del Senato ha confermato la sentenza di primo grado. E quindi il diritto a percepire la pensione da parte dei senatori che avevano una condanna superiore a due anni. Roberto Formigoni potrò quindi percepire il vitalizio. Dopo questo giudizio non ci sono altri gradi. Ma ? ? Oltre a Valente e Balboni, la composizione della Commissione Contenziosa del Senato ci dice che i tre voti sono stati dati da Luigi Vitali dell’Udc, da Ugo Grassi che è iscritto alla Lega dopo essere entrato in Parlamento con il MoVimento 5 Stelle e da Pasquale Pepe, altro parlamentare leghista. E quindi sulla firma del provvedimento non c’è alcun dubbio: Lega e Forza Italia hanno vinto in primo grado, Lega e Forza Italia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con 3 voti a favore e 2 contrari (Valente – Pd e Balboni – Fdi), il Consiglio di sorveglianza del Senato ha confermato la sentenza di primo grado. E quindi il diritto a percepire la pensione da parte deiche avevano una condanna superiore a due anni. Robertopotrò quindi percepire il. Dopo questo giudizio non cialtri gradi. Ma ? ? Oltre a Valente e Balboni, la composizione della Commissione Contenziosa del Senato ci dice che i tre votistati dati da Luigi Vitali dell’Udc, da Ugo Grassi che è iscritto alla Lega dopo essere entrato in Parlamento con il MoVimento 5 Stelle e da Pasquale Pepe, altro parlamentare leghista. E quindi sulla firma del provvedimento non c’è alcun dubbio: Lega e Forza Italiavinto in primo grado, Lega e Forza Italia ...

