Chi l’ha visto, cosa c’è scritto sulla lettera anonima? Cosa si scopre prima della puntata (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nella prossima puntata di Chi l’ha visto saranno rivelati nuovi elementi sul caso Denise Pipitone, e in particolare sulla lettera anonima di cui aveva già più volte parlato l’avvocato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio (la mamma della bambina rapita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo). Ma Cosa emergerà mai emerso da questa lettera anonima? Se ne parlerà stasera, 19 maggio 2021, nella puntata di Chi l’ha visto. Nella prossima puntata di Chi l’ha visto saranno rivelati nuovi elementi riguardanti la lettera anonima sul caso Denise Pipitone, recapitata ... Leggi su funweek (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nella prossimadi Chisaranno rivelati nuovi elementi sul caso Denise Pipitone, e in particolaredi cui aveva già più volte parlato l’avvocato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio (la mammabambina rapita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo). Maemergerà mai emerso da questa? Se ne parlerà stasera, 19 maggio 2021, nelladi Chi. Nella prossimadi Chisaranno rivelati nuovi elementi riguardanti lasul caso Denise Pipitone, recapitata ...

Advertising

RobertoBurioni : Bene: si comincia a fare pagare l’egoismo e l’ignoranza. Ora dovunque così, chi tentenna ha sulla coscienza dei mor… - ElisaDospina : “Sai Eli la tua fisicità è difficile in tv” , a Rotterdam chi ha la mia fisicità ed è alta due metri presenta l’… - borghi_claudio : @liberomondo2016 Queste cose succedono in commissione dove le leggi si costruiscono. Voi non le vedete ma i resocon… - andrea_tex1976 : RT @Ruffino_Lorenzo: Stamattina niente aggiornamento vaccini perché chi se ne occupa ha nuovamente fatto casino con l'aggiornamento notturn… - Man58792690 : RT @Teresat73540673: Spero che non succeda sarebbe una strage e non ci sarebbe alcun colpevole, hanno tutti una delibera firmata di scudo p… -