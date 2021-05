Chi è Simona Quadarella, la stella del mezzofondo italiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Alla scoperta di Simona Quadarella: l’azzurra classe 1998 è una dei talenti migliori del nuoto mondiale. Andiamo a vedere chi è la romana. ROMA – Simona Quadarella è nata a Roma il 18 dicembre 1998 sotto il segno zodiacale del sagittario. La tesserata dell’Aniene è una delle stelle nuoto mondiale. La consacrazione definitiva è arrivata con le tre medaglie conquistate agli Europei in vasca di lunga di Glasgow. Ma chi è veramente l’atleta tesserata con il Circolo Canottieri Aniene? Andiamo a ripercorrere la sua carriera e la sua vita privata. Chi è Simona Quadarella, la carriera della nuotatrice romana È entrata in acqua sin da piccolissima e ha fatto il suo esordio nell’agonismo all’età di otto anni nella Società Polisportiva Delta Roma. Le sue qualità non sono passate ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Alla scoperta di: l’azzurra classe 1998 è una dei talenti migliori del nuoto mondiale. Andiamo a vedere chi è la romana. ROMA –è nata a Roma il 18 dicembre 1998 sotto il segno zodiacale del sagittario. La tesserata dell’Aniene è una delle stelle nuoto mondiale. La consacrazione definitiva è arrivata con le tre medaglie conquistate agli Europei in vasca di lunga di Glasgow. Ma chi è veramente l’atleta tesserata con il Circolo Canottieri Aniene? Andiamo a ripercorrere la sua carriera e la sua vita privata. Chi è, la carriera della nuotatrice romana È entrata in acqua sin da piccolissima e ha fatto il suo esordio nell’agonismo all’età di otto anni nella Società Polisportiva Delta Roma. Le sue qualità non sono passate ...

Advertising

Vipdeldivano : “Ventaglio, viola e piccolo di mamma sembrate te, Silvia e Simona” “Chi sono io?” “Il piccolo de mamma perché sei… - LifeScotch : RT @Claudette__: Vorrei scrivere tante cose ma è meglio che taccio. Simona ha bisogno del nostro aiuto per risalire, poco per uno ce la fac… - deb8479eaeef410 : RT @Claudette__: Vorrei scrivere tante cose ma è meglio che taccio. Simona ha bisogno del nostro aiuto per risalire, poco per uno ce la fac… - pettymagpie : RT @Claudette__: Vorrei scrivere tante cose ma è meglio che taccio. Simona ha bisogno del nostro aiuto per risalire, poco per uno ce la fac… - romanellialessa : RT @Claudette__: Vorrei scrivere tante cose ma è meglio che taccio. Simona ha bisogno del nostro aiuto per risalire, poco per uno ce la fac… -