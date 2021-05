Chi è Brahim Ghali, il guerrigliero che accende lo scontro Marocco/Spagna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da un letto d’ospedale vicino a Saragozza, Brahim Ghali, leader del Fronte Polisario per la liberazione del Sahara Occidentale, continua a essere l’epicentro della crisi che si è aperta negli ultimi giorni tra Madrid e Rabat, ancora una volta sulle pelle dei migranti. Il governo marocchino ha apertamente legato la partenza di migliaia di migranti verso Ceuta a quello che considera un affronto da parte del governo spagnolo: aver consentito al 74enne Ghali, malato per le conseguenze del Covid, di andare a curarsi in Spagna. Il messaggio di Rabat è arrivato forte e chiaro, in tutta la sua drammaticità. E le autorità spagnole lo hanno inteso, come suggerisce la decisione del tribunale spagnolo dell’Audiencia Nacional di riaprire l’indagine per genocidio, terrorismo, tortura e altri capi d’accusa contro il capo della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da un letto d’ospedale vicino a Saragozza,, leader del Fronte Polisario per la liberazione del Sahara Occidentale, continua a essere l’epicentro della crisi che si è aperta negli ultimi giorni tra Madrid e Rabat, ancora una volta sulle pelle dei migranti. Il governo marocchino ha apertamente legato la partenza di migliaia di migranti verso Ceuta a quello che considera un affronto da parte del governo spagnolo: aver consentito al 74enne, malato per le conseguenze del Covid, di andare a curarsi in. Il messaggio di Rabat è arrivato forte e chiaro, in tutta la sua drammaticità. E le autorità spagnole lo hanno inteso, come suggerisce la decisione del tribunale spagnolo dell’Audiencia Nacional di riaprire l’indagine per genocidio, terrorismo, tortura e altri capi d’accusa contro il capo della ...

Advertising

nigno11 : RT @HuffPostItalia: Chi è Brahim Ghali, il guerrigliero che accende lo scontro Marocco/Spagna - ginugiola : RT @HuffPostItalia: Chi è Brahim Ghali, il guerrigliero che accende lo scontro Marocco/Spagna - HuffPostItalia : Chi è Brahim Ghali, il guerrigliero che accende lo scontro Marocco/Spagna - MarcoCorrera : @Zorochan_1 E Hauge? Romagnoli? Il copione è lo stesso... Brahim è stato in panca per mesi, adesso non esce più... Boh, chi lo capisce... - AndreFerra84 : @NandoPiscopo1 @Zorochan_1 @AnStorti @jeanpauldl1998 @Guesu126 @dello__98 @Zaffo97 @fra_macri @Dissing981 @Antcom84… -