Chi è Alessandro Miressi, il detentore del record italiano nei 100 stile libero (Di mercoledì 19 maggio 2021) Chi è Alessandro Miressi, la carriera e la vita privata del nuotatore italiano destinato a scrivere pagine importanti di questo sport. ROMA – La velocità del nuoto italiano ha un nome e cognome: Alessandro Miressi. Il talento classe 1998 torinese ha finalmente fatto quel salto di qualità che gli consentono di essere tra i più forti in Europa se non del mondo. E il doppio record italiano nei 100 stile libero in due giorni è la conferma di una crescita importante per il tesserato delle Fiamme Oro. Chi è Alessandro Miressi, la carriera del nuotatore italiano Nato a Torino il 2 ottobre 1988, Alessandro Miressi ha iniziato a ...

