Cher | la star della musica annuncia che la sua vita diventerà un film

(Di giovedì 20 maggio 2021), in occasione del suo settantacinquesimo compleanno, hato che la suaunprodotto dal team di Mamma Mia!.hato che la suaunche verrà prodotto da Universal Pictures, notizia che laha condiviso prima di celebrare il suo settantacinquesimo compleanno. A occuparsi del progetto saranno i produttori Judy Craymer e Gary Goetzman che hanno già contribuito a portare al successo Mamma Mia!. La sceneggiatura del lungometraggio biografico che racconterà la storia disarà firmata da Eric Roth, recentemente autore di Killers of the Flower Moon e Dune. L'artista, che aveva ...

