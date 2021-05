Advertising

sportli26181512 : “Chelsea stregato da #Malinovskyi, è sfida a Inter e Psg”: L’ucraino dell’Atalanta piace a molte big europee, ma pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea stregato

Corriere dello Sport.it

Una stagione da incorniciare, otto gol e dodici assist in 35 partite di campionato nonostante lo stop per Covid di novembre. Ruslan Malinovskyi è un serio obiettivo deldi Tuchel . Secondo il Sun, il club londinese starebbe dunque pensando di convincere l' Atalanta a cedere il 28enne giocatore ucraino: il tecnico, subentrato in corsa a Frank Lampard alla ...... non proprio una squadrone, ma che con il suo gioco hatutti, buttando fuori un Manchester ... Josè Mourinho diventò il tecnico più cercato d'Europa, ma aveva già un accordo con ile ...A sinistra sarà rivoluzione, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport nel presentare il futuro mercato dell'Inter, che prepara l'addio ...Il Chelsea perde la prima finale importante che andrà a giocarsi in questo finale di stagione. In attesa della partita dell’anno contro il Manchester City per giocarsi la Champions League infatti, i B ...