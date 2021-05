Che cos’è il bonus Iscro? (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto il Bonus Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa): è una sorta di cassa integrazione per le partite Iva. L’incentivo, erogato dall’INPS fino al 2023, prevede un sostegno dai 250 agli 800 euro al mese, versati sul conto corrente del destinatario per sei mesi. L’aiuto è destinato a quei lavoratori autonomi e parasubordinati che nell’anno precedente alla presentazione della domanda hanno subìto un calo di reddito del 50% rispetto alla media di quello del triennio precedente (si dovrà prendere in considerazione dunque il reddito del 2020 e confrontarlo con la media di quello triennio 2017-2019). Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto il Bonus Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa): è una sorta di cassa integrazione per le partite Iva. L’incentivo, erogato dall’INPS fino al 2023, prevede un sostegno dai 250 agli 800 euro al mese, versati sul conto corrente del destinatario per sei mesi. L’aiuto è destinato a quei lavoratori autonomi e parasubordinati che nell’anno precedente alla presentazione della domanda hanno subìto un calo di reddito del 50% rispetto alla media di quello del triennio precedente (si dovrà prendere in considerazione dunque il reddito del 2020 e confrontarlo con la media di quello triennio 2017-2019).

