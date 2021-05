Charles Grodin, Robert De Niro ricorda la co-star di Prima di Mezzanotte: "Sono molto triste" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Robert De Niro ha reso omaggio a Charles Grodin, attore scomparso questa settimana, con il quale ha condiviso il set di Prima di Mezzanotte. Robert De Niro ha ricordato Charles Grodin, suo co-protagonista nel film Prima di Mezzanotte, scomparso all'età di 86 anni, sottolineando quanto fosse bravo sia come attore che come persona. Nella giornata di ieri il mondo del cinema ha detto addio a Charles Grodin, attore noto anche per aver preso parte a film di successo quali Beethoven e Prima di Mezzanotte. In quest'ultimo film, Grodin interpretava il contabile della mafia John 'Il Duca' ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021)Deha reso omaggio a, attore scomparso questa settimana, con il quale ha condiviso il set didiDehato, suo co-protagonista nel filmdi, scomparso all'età di 86 anni, sottolineando quanto fosse bravo sia come attore che come persona. Nella giornata di ieri il mondo del cinema ha detto addio a, attore noto anche per aver preso parte a film di successo quali Beethoven edi. In quest'ultimo film,interpretava il contabile della mafia John 'Il Duca' ...

Advertising

Adnkronos : E’ morto Charles Grodin, il padrone di Beethoven al cinema. - SkyTG24 : Addio a Charles Grodin, aveva recitato in La signora in rosso e in Beethoven - markovaldo59 : Grande protagonista della commedia americana: tra i suoi film, Il rompicuori, Prima di mezzanotte, King Kong e Beet… - Christianzu76 : È morto Charles Grodin, arrivò al successo con «Il rompicuori» e «Beethoven» - sfiorata82 : RT @cinematografoIT: Addio a #CharlesGrodin, grande protagonista della commedia americana: tra i suoi film, Il rompicuori, Prima di mezzano… -