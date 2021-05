Ceuta, la rappresaglia del Marocco dietro l’invasione. Ecco perché (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag – Usati come merce di scambio, in seno a un braccio di ferro politico. Ricatti seguiti da vendette, e nel mezzo una serie di passi falsi diplomatici. Si spiega così l’ondata di immigrati che ha trovato Ceuta, città autonoma spagnola circondata dal Marocco. Un’enclave blindata, sulla carta protetta da una barriera volta a ostacolare l’immigrazione illegale e il contrabbando. Circa 8mila persone sono però riuscite a varcare la frontiera entrando a Ceuta, 4mila sono state respinte dall’esercito spagnolo. Ceuta, il governo spagnolo schiera l’esercito ma è travolto dalle polemiche Il premier Pedro Sanchez ha provato a rassicurare: “Voglio comunicare agli spagnoli, specialmente a quelli che vivono a Ceuta e Melilla, che ristabiliremo l’ordine con la massima celerità. Saremo fermi di fronte a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag – Usati come merce di scambio, in seno a un braccio di ferro politico. Ricatti seguiti da vendette, e nel mezzo una serie di passi falsi diplomatici. Si spiega così l’ondata di immigrati che ha trovato, città autonoma spagnola circondata dal. Un’enclave blindata, sulla carta protetta da una barriera volta a ostacolare l’immigrazione illegale e il contrabbando. Circa 8mila persone sono però riuscite a varcare la frontiera entrando a, 4mila sono state respinte dall’esercito spagnolo., il governo spagnolo schiera l’esercito ma è travolto dalle polemiche Il premier Pedro Sanchez ha provato a rassicurare: “Voglio comunicare agli spagnoli, specialmente a quelli che vivono ae Melilla, che ristabiliremo l’ordine con la massima celerità. Saremo fermi di fronte a ...

