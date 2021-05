Centinaio: Obiettivo è far crescere grano duro italiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Centinaio (Mipaaf): Obiettivo è far crescere grano duro italiano – “La filiera del grano duro ha saputo fronteggiare al meglio un anno difficile come il 2020 e ha garantito in piena pandemia una costante fornitura di prodotto, anche di fronte a picchi di domanda. Uno degli aspetti più interessanti emerso oggi è che i consumatori sono sempre più attenti alla qualità e al fatto che la materia prima usata sia Made in Italy”. Lo evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, commentando i dati presentati nel corso di Durum days 2021, l’evento in cui si sono confrontati tutti gli attori della filiera del grano duro e della pasta, che sta tornando ai ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021)(Mipaaf):è far– “La filiera delha saputo fronteggiare al meglio un anno difficile come il 2020 e ha garantito in piena pandemia una costante fornitura di prodotto, anche di fronte a picchi di domanda. Uno degli aspetti più interessanti emerso oggi è che i consumatori sono sempre più attenti alla qualità e al fatto che la materia prima usata sia Made in Italy”. Lo evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco, commentando i dati presentati nel corso di Durum days 2021, l’evento in cui si sono confrontati tutti gli attori della filiera dele della pasta, che sta tornando ai ...

