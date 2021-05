Centinaio: Niente antibiotici nel latte italiano. La Berlinguer si scusi (Di mercoledì 19 maggio 2021) – “Ci aspettiamo – dichiara il sottosegretario Centinaio – le scuse di Bianca Berlinguer. È inconcepibile che si usi il servizio pubblico per esprimere opinioni personali che denigrano i nostri allevatori e la nostra zootecnia, accusandoli di pratiche illegali. Dirsi “sicura” che nei nostri allevamenti siano somministrati ormoni ufficialmente vietati senza che quest’affermazione venga supportata da evidenze scientifiche è gravissimo. “Basta fake news, aggiunge Centinaio. Proprio oggi alla Camera sono stati presentati i risultati di una ricerca dell’Istituto zooprofilattico di Lombardia ed Emilia Romagna sulla presenza di antibiotici nel latte. Il risultato? Su 1.200 allevamenti bovini analizzati in Lombardia e oltre un milione di tonnellate di latte, ovvero quasi la metà della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) – “Ci aspettiamo – dichiara il sottosegretario– le scuse di Bianca. È inconcepibile che si usi il servizio pubblico per esprimere opinioni personali che denigrano i nostri allevatori e la nostra zootecnia, accusandoli di pratiche illegali. Dirsi “sicura” che nei nostri allevamenti siano somministrati ormoni ufficialmente vietati senza che quest’affermazione venga supportata da evidenze scientifiche è gravissimo. “Basta fake news, aggiunge. Proprio oggi alla Camera sono stati presentati i risultati di una ricerca dell’Istituto zooprofilattico di Lombardia ed Emilia Romagna sulla presenza dinel. Il risultato? Su 1.200 allevamenti bovini analizzati in Lombardia e oltre un milione di tonnellate di, ovvero quasi la metà della ...

