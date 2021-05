Cecilia Rodriguez | rivelazione bollente su Ignazio Moser | quello che non ha mai detto

(Di mercoledì 19 maggio 2021)ha fatto una confessione intima su, svelando un retroscena che non aveva mai raccontato prima. E’ tempo di confessioni per! La bella modella argentina ha preso parte, lunedì scorso, alla diretta dell’Isola dei Famosi per portare tutto il suo sostegno al compagno. Quest’ultimo, però, durante il corso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez: la sorella Cecilia ha incontrato Stefano De Martino in aereo? - infoitcultura : Cecilia Rodriguez magnifica: spacco vertiginoso. La reazione di Belen FOTO - infoitcultura : “Uno splendore”, Cecilia Rodriguez scosciata: meravigliosa – FOTO - zazoomblog : “Qualcosa non torna”. Isola dei Famosi Cecilia Rodriguez senza peli sulla lingua. Attacco frontale a Ilary Blasi -… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez svela: “Mi piace litigare con Ignazio così poi…” - #Cecilia #Rodriguez #svela: #piace -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser è lontano, in Honduras, naufrago sull' Isola dei famosi . E la fidanzatanon vede l'ora che torni a Milano... per litigarci (e poi fare l'amore) . La trentunenne lo ha rivelato ai follower nelle sue Instagram Stories : " A me le litigate piacciono . Non ...La bellissima sudamericana rivela una sua abitudine nella vita di coppia col suo fidanzato Ignazio Moser:svela tutto. Da ormai un mese la sorella minore di Belen? L'articolo, segreto piccante sotto alle lenzuola: "Lo faccio sempre" proviene da Ultimaparola.La showgirl ha rivelato nelle sue Instagram stories che i bisticci col fidanzato Ignazio Moser (ora all'«Isola dei famosi») non le dispiacciono affatto: «Perché poi si fa la pace, si fa l’amore ed è t ...Parte la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 15. Attesa negli studi per Gilles Rocca che si troverà a dover affrontare i suoi compagni di avventura in un confronto “faccia ...