Cecchi Paone si inserisce nella polemica tra Paola Ferrari e Diletta Leotta (Di mercoledì 19 maggio 2021) . Una guerra tutta al femminile. Paola Ferrari (Getty Images)Con Paola Ferrari e Diletta Leotta non si può prendere spunto dal titolo di uno splendido film di Ettore Scola, “C’eravamo tanto amati”, perché tra le due signore del calcio non vi è mai stata neanche una leggera simpatia. Più volte la giornalista Rai, Paola Ferrari, ha attaccato il volto più famoso di Dazn, rimarcando il fatto che non la ritiene una sua collega, ovvero una giornalista, ma piuttosto un bel visino che può essere accostato e fare concorrenza più a Belén Rodriguez che non a lei. Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> Bargiggia contro Diletta Leotta: “Non faccia la morale ad un mondo che ha sempre ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) . Una guerra tutta al femminile.(Getty Images)Connon si può prendere spunto dal titolo di uno splendido film di Ettore Scola, “C’eravamo tanto amati”, perché tra le due signore del calcio non vi è mai stata neanche una leggera simpatia. Più volte la giornalista Rai,, ha attaccato il volto più famoso di Dazn, rimarcando il fatto che non la ritiene una sua collega, ovvero una giornalista, ma piuttosto un bel visino che può essere accostato e fare concorrenza più a Belén Rodriguez che non a lei. Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> Bargiggia contro: “Non faccia la morale ad un mondo che ha sempre ...

Advertising

cinzia_pietro : RT @AE_Italia: Cecchi Paone: “la sofferenza di questi animali negli allevamenti è così evidente che non ci può lasciare indifferenti” - VER… - sartorova : RT @AE_Italia: Cecchi Paone: “la sofferenza di questi animali negli allevamenti è così evidente che non ci può lasciare indifferenti” - VER… - Animal832 : RT @AE_Italia: Cecchi Paone: “la sofferenza di questi animali negli allevamenti è così evidente che non ci può lasciare indifferenti” - VER… - agaziarox_rosa : RT @AE_Italia: Cecchi Paone: “la sofferenza di questi animali negli allevamenti è così evidente che non ci può lasciare indifferenti” - VER… - GiuseppeMorte17 : RT @AE_Italia: Cecchi Paone: “la sofferenza di questi animali negli allevamenti è così evidente che non ci può lasciare indifferenti” - VER… -