C'è un deficit di legalità nel calcio italiano

C'è un deficit di legalità, di rispetto delle regole nel mondo del calcio. Mi ha colpito l'ultima indiscrezione che vedrebbe lo juventino Bonucci sotto inchiesta della procura federale perché avrebbe convinto, costretto, suggerito a una serie di giocatori di cambiare procuratore. Prefigurando così una sorta di "cartello" monopolista dei grandi mediatori tra forza lavoro (i giocatori) e capitale, le società e forse anche interessi criminali. La pandemia, con l'assenza dei tifosi dagli spalti, ha messo a nudo i peccati di questa industria dei sogni. È come se ci trovassimo alla vigilia di un nuovo terremoto, di un nuovo scandalo giudiziario che rischia di travolgere il calcio italiano. Forse si faranno avanti protagonisti (disgustati o perdenti) che si vogliono ribellare alla quotidianità fatta di ...

