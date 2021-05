Caterina Balivo in bikini: dalla vasca da bagno al tuffo in mare (Di mercoledì 19 maggio 2021) Pare un sogno. Caterina Balivo posa nella vasca da bagno coperta di schiuma, poi esce come una dea in bikini con la pelle umida e coperta di sapone e corre… a tuffarsi in mare. Rientrata da un viaggio di lavoro all’estero, la conduttrice tv è diventata madrina dell’Oceano per l’Unesco fino al 2030 e mostra come la natura, l’acqua e la voglia di circondarsi di posti meravigliosi siano fondamentali. Distratti dalla vasca da bagno e in trepida attesa di vederla uscire dall’acqua, i follower restano incollati allo schermo per un breve ma intrigante video. La Balivo emerge dal bagno con addosso un bikini che evidenza il suo fisico tonico e le sue curve da capogiro, poi corre e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 maggio 2021) Pare un sogno.posa nelladacoperta di schiuma, poi esce come una dea incon la pelle umida e coperta di sapone e corre… a tuffarsi in. Rientrata da un viaggio di lavoro all’estero, la conduttrice tv è diventata madrina dell’Oceano per l’Unesco fino al 2030 e mostra come la natura, l’acqua e la voglia di circondarsi di posti meravigliosi siano fondamentali. Distrattidae in trepida attesa di vederla uscire dall’acqua, i follower restano incollati allo schermo per un breve ma intrigante video. Laemerge dalcon addosso unche evidenza il suo fisico tonico e le sue curve da capogiro, poi corre e ...

